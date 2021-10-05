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意思決定を強化するインサイト
建物オーナーは、しばしば建物資産の詳細を把握するのに苦労しています。では、いつでもどこからでも明確なインサイトにアクセスできるとしたらどうでしょう？データに基づいた資産投資のカギとなるのは、クラウド ベースの共通データ環境です。
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共通データ環境を導入することで、建物資産のライフサイクル全体を通じてチームがひとつに連携し、リスクが軽減し、建物オーナーの時間とコストの節約につながります。その詳細をご覧ください。
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Learn how Autodesk and collaborative BIM tools improve visibility and streamline processes at every project phase – from planning, design and construction through to occupancy.
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See how a common data environment connects teams, mitigates risk, and saves building owners time and money across the entire asset lifecycle.
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コラボレーションに最適なオートデスクの BIM ツールで、計画から設計、建設から運用・保守まで、各プロジェクト フェーズの可視性が向上し、プロセスが効率化します。
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PROLOGIS 社
“「すべての関係者に対してもっとスピーディーに情報を提供できるようになりたいです。設計前にデータをキャプチャすることで、必要なデータをすべて入手できます。BIM ツールがなければ、これは不可能でした」"
ビルディング インフォメーション モデリング システム ディレクター/Glen Hines 氏
画像提供：Prologis
WEWORK 社
"「当社の在庫管理は非常に複雑です。そのため設計プロセスの早い段階から収益やコスト、その他のビジネス指標を綿密に分析するのですが、これにはデータ中心の高度な設計アプローチが必要となります」"
前チーフ プロダクト オフィサー/Dave Fano 氏
画像提供：WeWork
オハイオ州立大学
“「BIM の主なメリットは、費用効果の高い意思決定を迅速に行い、優れた成果を実現できることです」”
施設情報・テクノロジー サービス シニア マネージャー/Joe Porostosky 氏
画像提供：オハイオ州立大学
データとテクノロジーの標準を設定し、建物資産のライフ サイクル全体に適用できます。プロジェクトの可視性と建物データの可用性が最大限に高まり、運用と資本の計画が改善します。ぜひオートデスクまでお問い合せください。
電話相談にお申し込みいただきありがとうございます。担当者から折り返しご連絡を差し上げますので、しばしお待ちください。
オートデスクのソリューションが個々のニーズに柔軟に対応し、計画から設計、建設運用まで、建物資産のワークフロー全体をひとつに統合します。詳細をご覧ください。
建物オーナーが Autodesk Construction Cloud を使用して、データを分断しているサイロを取り除き、運用を効率化する方法をご覧ください。
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