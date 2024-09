Susan Etlinger 氏は、世界的に認められているデジタル戦略のエキスパートです。人工知能(AI)、技術倫理学、データを専門分野としています。Altimeter に勤務するほか、カナダを拠点とする独立系・無党派シンクタンク Centre for International Governance Innovation のシニア フェローであり、米国国務省スピーカー プログラムのメンバーでもあります。2019 年には、AI に特化した戦略研究コンサルタント会社の Lighthouse3 により、100 Brilliant Women in AI Ethics(AI 倫理学分野で輝く 100 人の女性)の 1 人に選ばれました。また、同氏の TED トーク、「What Do We Do With All This Big Data?」(ビッグデータにどう向き合うべきか?)は25 の言語に翻訳され、視聴回数は 130 万回を超えています。