R&P Engineering e BIM 360: nasce la nuova era dei centri commerciali

Architetti, ingegneri e progettisti hanno infatti avuto a disposizione una piattaforma di sviluppo centralizzata in cui i file di progettazione si sono arricchiti dei dati raccolti durante tutte le fasi dell’attività, rendendo sempre disponibile l’ultima versione del modello sviluppato anche per check in tempo reale su strutture e impianti, abbattendo i rischi di interferenze ed errori nell’attività di cantiere che partirà a breve.

“Grazie agli strumenti compresi in Autodesk AEC Collection, come Navisworks e Revit, riusciamo a ottimizzare il lavoro svolto dai progettisti interni ed esterni con analisi di Clash Detection attraverso le quali stiliamo i report per far risolvere le problematiche eventualmente emerse e per abbattere i futuri tempi di costruzione”, aggiunge Alessia Bernardotti. “La georeferenziazione ci permette di evidenziare ogni singolo dettaglio nel contesto del modello a cui appartiene e ci consente di tenere sotto controllo le problematiche più urgenti da risolvere”. Tutte informazioni raccolte in corso d’opera che vanno ad alimentare, in BIM 360, un vero patrimonio informativo per la successiva gestione del complesso polifunzionale e per il coordinamento dell’assegnazione degli spazi costruiti una volta che il sito sarà a regime.

Il progetto del Caselle Open Mall si è rivelato così un punto di partenza di una nuova fase di crescita per R&P Engineering. La ricerca e lo sviluppo operata nella gestione dei dati dell’intero ciclo di vita dell’intervento aprirà allo studio piemontese nuove opportunità grazie all’esperienza e alla competenza in un ambito sempre più decisivo per le realtà del settore ingegneristico e architettonico.