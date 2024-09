National Theatre di Londra| Testimonianze dei clienti AutoCAD | Autodesk

"Uso modelli in scala 1/25 realizzati dai progettisti, o a volte solo le idee progettuali, e li trasformo in disegni con dati di progettazione completi, per permettere poi di modificare e aggiornare il progetto in base al budget, alle funzionalità e all'economia dei materiali", spiega. "Realizzo quindi un disegno in base al quale il pezzo verrà poi effettivamente prodotto per il palco, in una falegnameria o in un laboratorio per la lavorazione dei metalli. Realizzo anche piante del teatro (praticamente i disegni degli architetti) includendo tutti questi elementi e osservo in che modo interagiscono tra loro, sostanzialmente coordinandone il movimento sul palco".

Ma non finisce qui. Cooper deve gestire queste scenografie anche dopo che il sipario si sarà chiuso per l'ultima volta: "Devo pianificare dove verranno riposti i materiali prima e dopo lo spettacolo, organizzarne il deposito o il trasporto per lo smaltimento".