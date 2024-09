MUNDEN FRY LANDSCAPE ASSOCIATES

Il processo di costruzione è un buon esempio di come AutoCAD sia stato determinante per questo progetto. "Quando si è trattato di dare vita alla vision di MFLA, il progetto prevedeva una geometria molto complessa per l'area delle fioriere e delle panchine", afferma Adam Grove, direttore della progettazione per l'officina di produzione CW Keller & Associates. "I parametri di progettazione dello spazio richiedevano la massima precisione, il vero punto di forza di AutoCAD. Gli architetti hanno trasferito i file di disegno come parte del processo di revisione, consentendoci di coordinare le comunicazioni e il nostro lavoro".

Munden sottolinea l'importanza di essere aggiornati sullo stato di avanzamento in tempo reale per un progetto così complesso. Spiega che MFLA parte innanzitutto con delle bozze prima di passare ai modelli. La vera sfida consiste nel trascrivere queste informazioni e nel coordinare le varie discipline, in particolare i team di architetti, ingegneri civili, ingegneri strutturali e di costruzione. AutoCAD è essenziale per raggiungere il livello di precisione richiesto e la collaborazione in tutte le fasi, dalla progettazione alla costruzione. "Nessuno si immagina l'impegno previsto per dare vita a questi progetti", afferma Fry. "AutoCAD ci consente di assemblare i layer "visivamente nascosti", come quello degli scarichi o dei sistemi elettrici, in modo molto preciso e accurato. Siamo in grado non solo di tenere insieme tutti i pezzi, ma anche di apportare e tenere traccia delle modifiche con grande efficienza. In questo modo siamo in grado di raggiungere un livello di precisione che fa la vera differenza".