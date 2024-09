Il prossimo passo per Max Bögl è quello di dare vita al concetto di TSB. Per convincere i clienti locali della potenza del sistema in Cina, l’azienda tedesca e il suo partnerChengdu Xinzhu Road & Bridge Machinery Co. Ltd. hanno costruito un binario dimostrativo di circa 3500 metri nella provincia cinese sud-occidentale di Sichuan, dove il TSB può raggiungere velocità di quasi 160 km/h.

I segmenti di binario sono lunghi quasi 12 metri e sono realizzati con elementi prefabbricati in calcestruzzo che vengono prodotti in serie presso la sede tedesca di Max Bögl, che fabbrica anche il veicolo. I segmenti sono stati collocati in container e trasportati in Cina su rotaia attraverso la Nuova Via della Seta, mentre il convoglio è arrivato sul binario dimostrativo cinese per via aerea, dove é attualmente in piena operatività.