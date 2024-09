“Prima dell’avvio dei lavori abbiamo lanciato una piccola gara per decidere a quale fornitore e soluzioni affidarci”, spiega Davide Carrari. “Revit di Autodesk è stata per noi una scelta naturale, ben consci che si tratta di un programma complesso che necessita di un iniziale forte investimento in termine di formazione, ma altamente funzionale nel rispetto di tutto ciò che servirà poi in un prossimo futuro per progettare e lavorare in modo più efficiente, veloce e in un ambiente collaborativo”. Oggi l’Ufficio Facility di Marcolin SPA ha a disposizione 4 modelli digitali, ovviamente integrabili in un unico modello, ma distinti per facilitarne la visualizzazione, il recupero delle informazioni e il lavoro di integrazione delle informazioni.