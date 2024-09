Autodesk Navisworks Manage è stato utilizzato per federare tutti i modelli parziali creati in 3 diversi sistemi di coordinate e collegare gli elementi alla pianificazione creata in Microsoft Project, in modo da ottenere un modello 4D completo, utilizzato per analizzare e ottimizzare la sequenza temporale delle attività. In questo modo il team di progetto ha potuto visualizzare la pianificazione e comunicare proposte di miglioramento.

Sono stati utilizzati la stessa pianificazione e modelli parziali per creare un modello 5D nel software RIB iTWO e analizzare le stime dei costi. Il modello geologico 3D combinato con modelli Revit Tunnel offriva una base per l'analisi numerica 3D dei lavori di scavo della galleria e gli interventi di supporto. È stato sviluppato un codice di programma interno per consentire comunicazioni dirette tra il modello geologico e i modelli numerici.