New Horizons Studio di Hyundai Motor Group ha creato Elevate, un'auto in grado di camminare, superando i limiti della progettazione dei veicoli. Il futuristico veicolo a quattro ruote si trasforma in una macchina a quattro gambe in grado di muoversi su diversi tipi di terreni. Grazie a questa caratteristica, potrà essere utilizzato dai soccorritori nelle situazioni di emergenza e dalle persone con problemi di mobilità. Il team, in collaborazione con lo studio di progettazione Sundberg-Ferar, ha utilizzato la tecnologia di progettazione generativa per rendere più leggera e durevole quest'auto dal concept unico.