Nel deserto del Mojave della California meridionale, i corvi che predano i cuccioli di tartaruga del deserto sono sempre più numerosi e minacciano di decimarne la popolazione.

Hardshell Labs ha sviluppato una soluzione, ovvero "Techno-Tort", un cucciolo di tartaruga stampato in 3D, che attira gli uccelli e quindi li scaccia spruzzando antranilato di metile, comunemente noto come aroma di uva.

Gli studi preliminari dimostrano l'efficacia di questa soluzione che ha ridotto del 46% il ritorno dei corvi. Hardshell Labs ha ricevuto una sovvenzione dalla National Science Foundation e un premio Roosevelt Genius per continuare il suo lavoro.

Nel deserto del Mojave della California meridionale, la popolazione dei corvi è aumentata rapidamente grazie alle fonti di cibo e acqua facilmente reperibili in seguito allo sviluppo umano. In sostanza, l'uomo soddisfa i bisogni dei corvi. La spazzatura e le carcasse degli animali investiti sono le loro fonti di cibo, l'irrigazione, il deflusso idrico, nonché i laghi e gli stagni artificiali forniscono acqua mentre gli edifici, i pali elettrici e i cartelloni pubblicitari forniscono nidi e riparo.

Attualmente i corvi sono considerati una specie infestante nel deserto e più aumentano di numero, maggiore è la loro necessità di trovare nuove fonti di cibo. Questo massiccio incremento del numero di corvi ha decimato la popolazione delle tartarughe del deserto, che ora sono a rischio di estinzione. Purtroppo i corvi cacciano le tartarughe appena nate o in tenera età, i cui gusci sono ancora troppo morbidi per proteggerle dal loro becco affamato.

Cosa si può fare per salvare questa importante specie di rettili? Il biologo della conservazione Tim Shields e l'ingegnere Frank Guercio hanno trovato la risposta a questa domanda, ovvero Techno-Tort.

Lavorando per Hardshell Labs, con sede nel parco di Joshua Tree, in California, Shields e Guercio hanno progettato e stampato in 3D Techno-Tort, un dispositivo tecnologico per la conservazione che ha l'aspetto di un vero guscio di tartaruga realizzato utilizzando Autodesk Fusion 360. Questo dispositivo contiene una sostanza repellente per gli uccelli, ovvero l'antranilato di metile, comunemente noto come aroma di uva. Quando il becco del corvo colpisce Techno-Tort, un accelerometro attiva il dispositivo, che spruzza un rapido getto della sostanza chimica che scaccia il corvo e lo scoraggia dal tentare altri attacchi mortali. Shields e Guercio chiamano questo approccio "addestramento avverso". L'idea è quella di indurre i corvi che beccano i Techno-Tort a smettere di cacciare le tartarughe vere. Gli studi preliminari mostrano l'efficacia di questo metodo.

Guarda il video per vedere Techno-Tort in azione e scoprire di più su questa importante iniziativa di conservazione.

[Trascrizione video]

Tim Shields, biologo della conservazione, Hardshell Labs: Ho sempre sognato di diventare un erpetologo sul campo. Quando avevo 14 anni mi sono imbattuto per la prima volta in una tartaruga selvatica. Questa esperienza mi ha colpito moltissimo. Sono diventato biologo ricercatore specializzato in tartarughe dopo 30 anni dedicati allo stesso progetto incentrato sul monitoraggio dei cambiamenti della popolazione, che sono stati tutti negativi.

[Shield indica un cartello sulla tartaruga del deserto e inizia a leggerlo ad alta voce.] "Questa area naturale ospita circa 200 tartarughe per miglio quadrato." Non è vero. Questo dato [indica] mi suscita una grande nostalgia.

Improvvisamente abbiamo scoperto che i corvi stavano uccidendo molti cuccioli di tartaruga. Adesso ci sono così tanti corvi e così poche tartarughe, che le probabilità che una giovane tartaruga riesca a sopravvivere nel Mojave occidentale sono veramente poche. C'è una relazione matematica piuttosto semplice. Più esseri umani equivalgono a più corvi e a meno tartarughe. Per anni, la tecnologia che ho usato per il controllo dei corvi consisteva nell'inseguirli e nel lanciare loro sassi.

Poi ci è venuta l'idea di realizzare una tartaruga finta. Ho conosciuto questo ingegnere visionario, Frank Guercio, che ha una mente davvero ricettiva. Io gli ho suggerito l'idea, chiedendogli di provare a creare un cucciolo di tartaruga realistico, e lui l'ha realizzata in breve tempo.

Frank Guercio, ingegnere, Hardshell Labs: Se dovessi descrivere il campo o il settore, credo che lo chiamerei "tecnologia della conservazione". È nuovo. Non è mai esistito prima. Lavorando con Tim finora ho costruito tartarughe, rover, persino lubrificatori e laser per uova. Ho realizzato tartarughe di dimensioni e forme diverse e di varie specie. Amo questo tipo di lavoro.

Se non stampo in 3D, se non risolvo questi problemi, se non progetto, mi viene l'orticaria. Non posso stare fermo. Se voglio che le tartarughe continuino ad esistere, come progettista devo trovare la soluzione.

Shields: La forza trainante di questo progetto è l'addestramento avversivo. C'è una sostanza chimica chiamata antranilato di metile, ovvero un'aroma artificiale di uva. Per qualche motivo, questo aroma artificiale fa impazzire gli uccelli, compresi i corvi.

Guercio: L'idea è quella di inserire all'interno di questi gusci [Guercio tiene in mano due gusci di tartaruga stampati in 3D] una sacca.

Shields: Non appena [Techno-Tort] viene acceso, un accelerometro indica che è carico e nel preciso momento in cui il becco del corvo colpisce il guscio, si attivano tutti i tessuti sensibili. Il guscio spruzza la sostanza, così. La nostra scommessa è che per i corvi sarà un'esperienza abbastanza terribile. In questo modo impareranno a lasciare in pace le tartarughe. Con i corvi bisogna fare attenzione, perché se capiscono come funziona il gioco, è finita. Per questo ho sempre cercato di aumentare la precisione per realizzare un cucciolo di tartaruga finto più convincente.

Guercio: Il guscio viene stampato con una risoluzione di circa 50 micron o un cinquecentesimo di millimetro.

Shields: È un progresso sorprendente che abbiamo ottenuto grazie a lui. È davvero bello lavorare con persone meticolose.

Guercio: L'importazione di geometrie molto complesse come una forma organica o come una tartaruga è un'operazione difficile da eseguire in qualsiasi programma del settore. Nello specifico per la tartaruga è stato particolarmente complesso metterla in una posizione in cui poterla modificare meccanicamente come un oggetto. [Autodesk] Fusion 360 è stato uno strumento fantastico. Quando ho acquisito familiarità con i prodotti Autodesk e li ho utilizzati in modo efficiente, sono riuscito a superare tutti gli ostacoli. All'interno della tartaruga possiamo creare strutture che fino a circa cinque anni fa erano pressoché inimmaginabili.

Shields: Se un determinato numero di corvi subisce un'esperienza negativa con il Techno-Tort, dovremmo assistere ad una riduzione della frequenza degli attacchi.

Guercio: Vedere una reazione dopo aver assistito all'uccisione brutale delle tartarughe è stata un'esperienza davvero catartica. Ho sempre vissuto nel Mojave ed è un posto duro e spietato. Ma è qui che sono nato. Siamo seduti in uno spazio che tra tre mesi avrà 100 stampanti, linee di produzione di filamenti, stampanti a resina, macchine CNC, strumenti di taglio laser e tutto ciò che serve per risolvere il problema. Quanti ragazzi qui possono utilizzare una stampante 3D o lavorare con il Bureau of Land Management o salvare le tartarughe? La possibilità di salvare insieme a Tim il mondo e le specie con un effetto immediato sulla mia area geografica è solo il primo passo.

Shields: Abbiamo buone ragioni per pensare che stiamo già ottenendo un risultato positivo.

Guercio: Ci stiamo avvicinando al trampolino di lancio che ci consentirà di applicare ciò che stiamo creando qui anche agli altri problemi del mondo.

Shields: La biologia della conservazione è un'impresa alquanto disperata a livello generale in questo momento. Quindi, riuscire a dare una speranza alla comunità di biologi della conservazione è davvero importante per me.

Guercio: Non c'è niente di più gratificante al mondo che vedere i risultati eccezionali ottenuti grazie ad un progetto che hai realizzato.