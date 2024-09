In questo scenario a elevata complessità sotto il profilo normativo, autorizzativo e progettuale, ETS ha individuato nella soluzione Autodesk AEC Collection l’ambiente digitale più adatto a tutte le discipline coinvolte. Strumenti come Revit, Navisworks, Recap e Civil 3D sono impiegati con tutte le loro funzionalità per la realizzazione del progetto e per la gestione di tempi e operazioni di cantiere. “L’AEC Collection ci permette un approccio trasversale in cui si integrano l’ingegneria civile e l’idraulica, l’uso dei dati per il coordinamento e la verifica, e l’integrazione con le informazioni GIS”, chiarisce Tommasi. “Per i nostri progettisti e le stazioni appaltanti risulta sempre più importante poter contare su un unico sistema in grado di funzionare nella massima interoperabilità”.



La competenza maturata sulle soluzioni Autodesk ha permesso a ETS di sviluppare un vero e proprio processo interno ottimizzato per le infrastrutture, chiamato InfraBIM. Grazie alla digitalizzazione, ETS è in grado di applicare un workflow standard che prevede creazione, implementazione e coordinamento del modello. “Attraverso l’uso di AEC Collection siamo in grado di mantenere elevata la qualità dei nostri interventi rispettando le tempistiche imposte dal committente”.