Il trasferimento del progetto infrastrutturale dal mondo reale a quello digitale ha comportato diversi passaggi.

In primo luogo, il Design Institute ha dovuto creare un modello 3D accurato. A tale scopo, il team ha caricato fotografie complete scattate da un drone inclinabile in Autodesk ReCap. Il modello 3D del progetto di ricostruzione ha svolto funzioni di ricognizione e confronto tra varie alternative. Civil 3D ha anche agevolato la progettazione del sito, dell'allineamento del percorso e del sottogrado stradale. Una volta esportati i dati derivati dai modelli di Civil 3D in Revit, i professionisti del BIM hanno potuto tenere conto delle considerazioni sulla progettazione strutturale per ponti e passaggi sotterranei. Hanno creato la sovrastruttura del ponte utilizzando i dati delle coordinate spaziali dei percorsi di progettazione proposti generati da Civil 3D. I vincoli di spazio ristretto dell'infrastruttura hanno richiesto un elevato livello di precisione in ogni fase del processo.