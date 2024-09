Il 7 maggio 2020, Autodesk lancerà nuovi piani di abbonamento basati sugli utenti e ritirerà i piani basati sui numeri di serie. Analogamente ai piani offerti dalla maggior parte dei provider di servizi SaaS, questi piani sono dedicati agli utenti nominativi e offrono una serie di funzionalità amministrative, di supporto e reporting per le aziende di qualsiasi dimensione.

Spesso i clienti segnalano la loro preoccupazione rispetto ai tempi e alle risorse necessarie per gestire più tipi di installazioni client. Questi nuovi piani per gli utenti nominativi forniranno straordinari vantaggi, come ad esempio:

Ottimizzazione dei costi delle licenze, grazie alla visibilità dei dati di utilizzo.

Eliminazione delle attività di gestione dei server delle licenze o di monitoraggio di un numero di serie anonimo.

Accesso dedicato per tutti i dipendenti ogni volta che lo desiderano, ovunque, da casa o in ufficio. Azzeramento dei tempi di inattività quando tutte le licenze sono in uso.

Creazione di contenuti di formazione e supporto personalizzati per i dipendenti in base a dati dettagliati.

I nuovi piani per utenti nominativi sostituiranno i piani basati sui numeri di serie: