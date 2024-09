Modellazione delle acque piovane, reflue e alluvionali

Gestire le acque piovane significa controllare il deflusso delle acque pluviali su strade, edifici e altre superfici per ridurre i detriti o le sostanze inquinanti che potrebbero accumularsi e riversarsi in fiumi, laghi o corsi d'acqua. Se in un ambiente naturale l'acqua piovana viene assorbita dal terreno, in un ambiente urbanizzato le superfici impermeabili la dirottano verso scarichi di acque pluviali, sistemi di smaltimento delle acque reflue e canali di drenaggio e questo determina inondazioni, erosione, torbidità (o fangosità), trabocchi di sistemi di fognature e scarichi pluviali e danni alle infrastrutture.