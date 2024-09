Passa al digitale. Completa i progetti in minor tempo.

I progetti ferroviari e i fornitori di servizi di ingegneria affrontano costantemente processi di progettazione sempre più complessi con volumi elevati di dati da gestire e con problemi di carenza di manodopera, scadenze ravvicinate e vincoli di budget. Per avere successo, i fornitori di servizi di ingegneria devono integrare i workflow digitali.

Il BIM basato su modelli offre un valore aggiunto agli ingegneri come te, semplificando la consegna di modelli e dati tra team e fasi del progetto. Questo permette di ridurre il tempo necessario per progettare i singoli elementi di un sistema ferroviario, nonché di sperimentare un più efficace coordinamento, una collaborazione più proficua e, in ultima analisi, una riduzione del tempo di progettazione complessivo.