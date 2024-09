Un ambiente di condivisione dei dati (CDE) consente di concentrare l'attenzione sul valore dell'offerta per aggiudicarsi più commesse e far crescere la propria azienda EPC. Scopri come i leader del settore utilizzano un ambiente CDE per aumentare l'efficienza dell'intero processo, dalla vendita alla gestione dei progetti, fino all'ingegnerizzazione e alla gestione delle operazioni.