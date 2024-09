Soluzioni software CAD-CAE-PDM PLM: come renderle più produttive

Di Massimo Fucci – ADVISOR Mercato Italiano

Soluzioni basate su software applicativo definito anni orsono. Ma le piattaforme ed i prodotti sono cambiati e di molto. Le esigenze non sono più meramente funzionali, ma devono rispondere a esigenze di riduzione costi e time to market. Un elemento imprescindibile è la possibilità di integrazione sia verticale (tra tutti i moduli dello stesso software), sia orizzontale con le altre soluzioni software adottate in azienda: CRM, ERP, etc. Come rendere migliore il ROI e le Operation più efficaci operando sul nostro parco installato? Il primo passo è semplice… e produce benefici interessanti.

Mediamente le aziende dichiarano di essere soddisfate delle soluzioni software adottate a supporto dello sviluppo di prodotti. Questo è quello che si trova facendo indagini di mercato. Una situazione solo apparentemente buona perché, semplicemente, è figlia di autoreferenza. Non scrivo per sentito dire, faccio indagini di mercato CAD/CAE/CAM/PDM/PLM da oltre venti anni, mettendo a frutto la mia esperienza. Mi occupo di soluzioni per l’intero ciclo di vita dei prodotti da oltre 40 anni: ho vissuto la nascita dei primi sistemi 2D (di uno ne ho sviluppato una parte); il classico tecnigrafo elettronico, in seguito ho partecipato attivamente allo sviluppo della cultura 3D. Un passaggio che le aziende italiane (e non solo) hanno fatto fatica a interiorizzare, ma che oggi rappresenta la pietra miliare di ogni ente/ufficio/dipartimento che intende sviluppare prodotti vincenti sia in termini di utilizzabilità e successo sul mercato, sia in termini di costi di realizzazione e time to market. Ora per poter continuare ad essere competitivi il focus si è spostato sulla simulazione multi-dominio e sull’integrazione di quanto in uso nel cosiddetto Ufficio Tecnico con il resto dell’informatica aziendale (ERP, CRM, Gestione del Post Vendita, etc.) e con la rete di subfornitori.

In questa fase, dopo aver ascoltato e visitato un certo numero di utenti, voglio condividere alcune considerazioni che ritengo possano essere di interesse per le aziende ed il loro management per meglio comprendere quali siano gli ostacoli all’introduzione di percorsi di innovazione e cambiamento nei prodotti e nei processi dell’intero ciclo di vita dei prodotti.