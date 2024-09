Flavio Di Canzano | Senior Mechanical Designer

Appassionato da sempre all'informatica applicata alla meccanica in ogni sfaccettatura, con oltre 30 anni di esperienza, aiuta le aziende ed i designer nella progettazione meccanica e nello snellimento delle procedure aziendali tramite l'utilizzo di software specialistici.

Progettista meccanico specializzato in discipline come il CAM ed il CAE, è tra i primi utilizzatori di queste tecnologie applicate realmente in produzione.