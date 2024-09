La flessibilità della vostra azienda, e in particolare la sua capacità di adattare la produzione, è oggi più che mai, un vero vantaggio competitivo.

Infatti, la digitalizzazione della fabbrica, grazie all'uso delle soluzioni BIM (Building Information Modeling), permette di aumentare l'adattabilità delle linee di produzione favorendo, al contempo, la collaborazione all'interno dell'azienda.

Durante questo webinar live, mostreremo:

• In che modo la fabbrica digitale può aiutarti ad affrontare le nuove sfide del mercato.

• Quale approccio conviene adottare per la digitalizzazione dei siti di produzione.

• Alcuni casi studio che mostrano il ritorno sugli investimenti di società che hanno adottato il BIM per digitalizzare le loro fabbriche.

Speaker: Maurizio Peralta - Design & Manufacturing Technical sales specialist - Autodesk

Durata: circa 60 minuti

