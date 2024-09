Reinventare i progetti di impianti industriali

La digitalizzazione consente ai produttori di introdurre i propri impianti industriali in una nuova era basata sull'integrazione tra l'infrastruttura degli impianti, le informazioni edilizie e i dati del sistema di produzione. In questo modo potranno:

Collaborare con meno rischi e rilavorazioni

Fornire a tutti l'accesso a dati affidabili e in tempo reale

Prendere decisioni più consapevoli per l'intero ciclo di vita della fabbrica

Scarica questo nuovo documento tecnico di Harvard Business Review Analytic Services per scoprire i consigli dei leader di settore su come rispondere al mercato in continua evoluzione e come preparare per un futuro di successo le operazioni di produzione esistenti o pianificate.