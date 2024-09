"Per lavorare in modo efficiente e con le approvazioni ECO appropriate, la nostra startup deve utilizzare di un'unica fonte di informazioni per i dettagli di progettazione. Upchain offre una soluzione scalabile basata sul cloud caratterizzata da una configurazione semplice, un'interfaccia utente efficace e prezzi competitivi. Upchain include molte funzionalità aggiuntive, come la gestione dei progetti, che sarà molto utile quando il nostro team di progettazione diventerà più grande."



- Sean K., Ingegnere progettista