Autodesk Fusion 360 per la progettazione di prodotti è una soluzione integrata per l'ingegneria e la progettazione destinata alle organizzazioni che si occupano di sviluppo di prodotti. Include Fusion 360, la Product Design Extension per modellare i progetti più complessi, la Simulation Extension per eseguire studi di simulazione avanzati e la Manage Extension completamente integrata per tenere traccia dei dati tra i reparti e le aree geografiche. L'offerta Fusion 360 per la progettazione di prodotti è rivolta alle organizzazioni che desiderano aumentare l'innovazione, ridurre i costi di sviluppo e avviare il processo produttivo più rapidamente.