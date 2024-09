Applicazioni pratiche dell'automazione della progettazione

Sei un progettista o un ingegnere che dedica troppo tempo allo svolgimento di attività ripetitive, alla modellazione di lavorazioni standard o alla configurazione di prodotti in base a specifiche personalizzate? Vorresti avere più tempo per concentrarti su progetti a cui puoi aggiungere un valore esclusivo, innovando per creare prodotti migliori? Con l'automazione puoi.

L'automazione della progettazione è un metodo che consente di acquisire e riutilizzare le conoscenze e le idee progettuali. La tecnologia di automazione consente di utilizzare facilmente la progettazione basata su regole, senza dover necessariamente conoscere il codice.