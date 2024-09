Il processo di scambio di modelli basati sul cloud e controllati in formato DWG in Design Collaboration (un modulo integrato in BIM Collaborate e BIM Collaborate Pro) è un nuovo workflow che consente al settore delle infrastrutture di utilizzare Design Collaboration. I nuovi workflow di collaborazione consentono inoltre agli attuali utenti di Design Collaboration che operano nel settore dell'architettura di utilizzare lo scambio di dati e la collaborazione tra settori.

Di seguito sono indicati i vantaggi che ciò comporta per i team multidisciplinari, di ingegneria civile, di progettazione di impianti e architettonici del settore AEC: