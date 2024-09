Questo white paper redatto da Ultima Media, un'agenzia di stampa e ricerca globale per il settore automobilistico, descrive le soluzioni software disponibili per ottimizzare la resilienza della catena di approvvigionamento, tra cui:

Architettura cloud

Gemelli digitali

Pianificazione delle operazioni e delle vendite

Gestione del ciclo di vita del prodotto

"Otteniamo risultati ottimali tramite una stretta collaborazione tra i settori di sviluppo e realizzazione del prodotto, per integrare le competenze di tutti i reparti durante lo sviluppo del veicolo".

-Erwin Fandl, vicepresidente del reparto di produzione, Magna Steyr

Scarica il white paper per scoprire come i leader del settore utilizzano queste soluzioni per eliminare l'isolamento tra i reparti, aumentare la flessibilità e ridurre i tempi di commercializzazione.