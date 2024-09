Susan Etlinger è un'esperta riconosciuta a livello mondiale nel settore della strategia digitale e si interessa particolarmente di intelligenza artificiale, etica della tecnologia e dati. Oltre al suo lavoro presso Altimeter, Susan è Senior Fellow presso il Centre for International Governance Innovation, un think tank indipendente e apartitico con sede in Canada e membro dello Speaker Program del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Nel 2019, Susan è stata nominata una delle 100 Brilliant Women in AI Ethics da Lighthouse3, una società di consulenza di ricerca strategica incentrata sull'IA. Il suo TED Talk, "Cosa ce ne facciamo di tutti questi big data?" è stato tradotto in 25 lingue ed è stato visto più di 1,3 milioni di volte.