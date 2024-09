Webcast dell: 21 ottobre 2021 (durata: circa 60 minuti)

Dal 2015 ad oggi stiamo assistendo ad un importante aumento dei bandi BIM.

A breve tutte le Opere Pubbliche dovranno essere appaltate in modalità BIM: ma è realmente necessario attendere fino a tale data ?

Le pubbliche amministrazioni devono essere pronte per la digitalizzazione dei processi di costruzione, compreso il miglioramento delle prestazioni energetiche, perchè in grado di offrire un vantaggio economico e un miglioramento del benessere dei cittadini

All'interno di questa webcast disponibile on demand, avrai l'opportunità di ascoltare l’esperienza di CEFPAS, ente del servizio santiario nazionale, uno tra i precursori nell’adozione della metodologia BIM all’interno della PA, che dimostrerà come l’applicazione del processo BIM alla progettazione diventa strumento per una reale progettazione edilizia integrata, da sempre desiderata da ogni progettista.

Digitalizzazione dei processi ma anche adeguata formazione interna dei dipendenti permettono di (r)innovare la cosa pubblica.

