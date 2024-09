I vantaggi del BIM per l'Impresa di Costruzione

Le imprese di costruzione oggi affrontano sfide quotidiane legate a ritardi di consegne e incremento dei costi.



Miglioramento di qualità e sicurezza, riduzione di costi, tempi ed errori di comunicazione progettuale sono obiettivi comuni in questo settore.



La possibilità di analizzare in fase di pre-costruzione tutti i dettagli e le fasi costruttive permette inoltre di pianificare i tempi di permanenza in cantiere gestendo correttamente il numero di persone spostando la maggior parte delle attività in modalità digitale.

In questa webinar analizzeremo come le soluzioni Autodesk costituiscono un concreto vantaggio competitivo in termini di progettazione, pianificazione e gestione del processo costruttivo.

Il Geom. Matteo Giani, BIM Manager di Borio Mangiarrotti e l'Arch. Fabrizio Bassetta, Senior Architect, BIM Manager di Mario Cucinella Architects illustreranno la sinergia progettista ed impresa su un reale progetto BIM e suoi relativi vantaggi.

Buona visione,



Il Team Autodesk