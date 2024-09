Per ridurre tempi di sviluppo e realizzare componenti sempre più leggeri, efficienti e sostenibili, prevedere le prestazioni dei manufatti in plastica, così come da stampaggio, è fondamentale.

Scopri come, grazie a Moldflow, alcuni nostri clienti hanno:

abbattuto il time to market dei propri prodotti

dei propri prodotti ridotto i costi di produzione e gli sprechi

ottimizzato i tempi di progettazione fino allo stampaggio

fino allo stampaggio sviluppato prodotti più competitivi e qualitativamente migliori

Relatori:

Daniela Paris, Territory sales specialist @ Autodesk

Samuele Gallazzi, Territory Account Executive @ Autodesk

Luca Morandi, Progettista meccanico @ COMELIT GROUP

Maurizio Peralta, Technical sales specialist @ Autodesk

Durata: Circa 60 minuti

Buon ascolto,

Il team Autodesk