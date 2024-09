Webinar live

Collaborazione più intelligente per i team di progettazione e ingegneria di edifici

Per coloro che desiderano un accesso completo e flessibile ad una soluzione per la gestione e la condivisione dei dati e delle informazioni di progetto, è ora disponibile Autodesk® BIM Collaborate Pro. Si tratta dell'evoluzione di BIM 360 Design ora su una piattaforma unificata, Autodesk Construction Cloud. BIM Collaborate Pro consente la modifica in tempo reale sempre e ovunque con i principali strumenti di progettazione Autodesk.

In questo webinar, attraverso il contributo dell'ing. Ilaria Lagazio, Sr. Technical sales specialist di Autodesk, scopri i flussi di lavoro di collaborazione nella progettazione con Revit e BIM Collaborate Pro. Unisciti a noi :

Introduzione a BIM Collaborate Pro

Amministrazione del progetto & Guida introduttiva

Condivisione del lavoro in cloud con Revit

Gestione dei team di progettazione

Nuove funzionalità di rilevamento delle collisioni e di analisi avanzata del progetto



Ti aspettiamo.

Il team Autodesk Italia