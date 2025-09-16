Autodesk AI

L’IA dans la fabrication

L’IA transforme le secteur de la conception et de la fabrication en améliorant la capacité d’accomplir plus, avec moins de ressources. Les fonctionnalités alimentées par Autodesk AI permettent d’automatiser les tâches fastidieuses et chronophages, ce qui améliore la productivité et permet aux concepteurs et aux ingénieurs de se concentrer sur l’innovation. 

Quelle est la valeur de l’IA dans la fabrication ?

L’intelligence artificielle joue un rôle central dans la transformation numérique de la fabrication, en contribuant à rendre le travail plus rapide et plus efficace. Elle automatise les tâches répétitives, améliore la qualité de la conception et rationalise les processus de production pour gagner du temps et de l’argent. L’IA peut par exemple automatiser les tâches de fabrication assistée par ordinateur (FAO), ce qui permet de réduire les erreurs et d’accélérer les temps de production. L’IA peut également être employée dans l’industrie automobile, automatisant l’optimisation de l’aérodynamique et de l’intégrité structurelle d’un véhicule tout en maintenant des exigences esthétiques et fonctionnelles. Les ingénieurs et les concepteurs peuvent ainsi se concentrer sur l’innovation, ce qui accélère le lancement de produits nouveaux et améliorés. 

Avantages de l’IA dans la fabrication

Augmente la capacité

L’IA peut rationaliser les processus de fabrication en automatisant les tâches répétitives et en réduisant les erreurs humaines ainsi que les temps de production.

Réduit les coûts

En améliorant l’efficacité et en minimisant les gaspillages ainsi que les temps d’arrêt, l’IA peut réduire considérablement les coûts opérationnels de la fabrication.

Contrôle la qualité

L’IA dans le secteur de la fabrication peut améliorer la qualité des produits en utilisant la vision machine pour détecter les problèmes et incohérences connus en temps réel pendant le processus de fabrication.

Permet la durabilité

L’IA dans le secteur de la fabrication peut être utilisée pour répondre aux problèmes de durabilité, atténuer les perturbations de la chaîne logistique et optimiser l’utilisation des ressources. 

Complément d’automatisation de l’assistance FAO CloudNC pour Fusion

Autodesk AI pour la conception et la fabrication

Depuis plus de dix ans, Autodesk privilégie l’investissement dans l’IA, car elle est reconnue pour sa capacité de transformation dans le secteur de la conception et de la fabrication. Autodesk AI est une technologie qui permet d’explorer de manière créative et de mieux résoudre les problèmes, d’automatiser les tâches fastidieuses et répétitives et de fournir des informations exploitables aux utilisateurs finaux lorsqu’ils sont confrontés à des quantités colossales de données complexes.

Fonctionnalités d’Autodesk AI pour le secteur de la fabrication

Conception générative dans Autodesk Fusion

Autodesk Fusion

Conception générative

Générez des variantes de conception prêtes pour la fabrication en fonction de vos exigences, contraintes, matériaux et options de fabrication à l’aide de la conception générative.

Modélisation automatisée dans Autodesk Fusion

Autodesk Fusion

Modélisation automatisée

Explorez rapidement les conceptions dès les premières phases du projet et découvrez de nouvelles possibilités d’approche d’un problème de conception en quelques minutes à l’aide de la modélisation automatisée (anglais).

Trajectoires d’outil automatisées dans Autodesk Fusion

AutoDESK Fusion

Trajectoires d’outil automatisées

Automatisez les tâches de programmation FAO répétitives grâce à des stratégies et des estimations qui pouvaient nécessiter plusieurs heures ou plusieurs jours de développement, et ce, instantanément grâce à l’automatisation des trajectoires d’outil.

Dessins automatisés dans Autodesk Fusion

Autodesk Fusion

Dessins automatisés

Rationalisez les tâches chronophages en exploitant l’automatisation basée sur l’IA dans Fusion pour les normes de dessin, la cotation et la présentation de feuilles, et gagnez en efficacité de conception avec les dessins automatisés (anglais).

Contrainte automatique des esquisses dans Autodesk Fusion

Autodesk Fusion

Contrainte automatique des esquisses

La Contrainte automatique alimentée par l’IA dans Fusion (anglais) automatise la détection et l’application des contraintes dimensionnelles critiques dans les esquisses de conception, réduisant ainsi le temps et les erreurs.

 

Conseiller/conseillère en fabrication dans Autodesk Fusion

Autodesk Fusion

Conseiller en fabrication

Cet assistant donne des informations contextuelles et des conseils dans Fusion, en fournissant des liens vers de l’aide, des forums et d’autres sources de données visant à prodiguer des conseils. Cette technologie peut même interagir avec les projets et agir au nom des utilisateurs.

 

Remplacement des fixations dans Autodesk Fusion

Autodesk Fusion

Remplacement des fixations

Les outils de remplacement des fixations utilisent Autodesk AI pour détecter et mettre à jour automatiquement la taille des fixations dans votre conception lorsque les exigences changent. Vous pouvez modifier des fixations individuelles ou des groupes entiers en une seule étape, en vous assurant que toutes les cotes, liaisons et nomenclatures restent cohérentes et conformes.

 

Explorateur de formulaires dans Autodesk Alias

Autodesk ALIAS

Explorateur de formulaires

L’explorateur de formulaires accélère l’exploration de concepts 3D grâce à des invites de conception basées sur l’intelligence artificielle. Utilisez une terminologie intelligente et des définitions d’attributs pour générer et affiner des concepts, puis convertissez-les en modèles de subdivision pour un contrôle précis de la géométrie.

 

Autodesk Fusion Industy Cloud

Autodesk Fusion :
une vision avant-gardiste de la conception, de l’IA et de la fabrication

Le cloud sectoriel Autodesk Fusion marque l’avènement d’une nouvelle ère de données connectées et de collaboration où vous pourrez mieux concevoir et repousser les limites du possible.

Projet Bernini Autodesk

Accroître l’expertise en IA grâce à la recherche

Le laboratoire Autodesk AI est le premier éditeur mondial de recherches originales évaluées par des pairs sur des modèles d’IA générative entraînés pour la géométrie CAO. Notre équipe mondiale de chercheurs se consacre à l’avancement de la recherche fondamentale et appliquée en intelligence artificielle.

Qu’est-ce que les responsables Design & Make pensent vraiment de l’IA ?

Rapport State of Design & Make 2025

Au-delà du buzz autour de l’IA, quelle est la réalité ?

Notre étude mondiale 2025 State of Design & Make reflète une baisse du sentiment général, ce qui montre que l’IA suit le cycle classique de l’engouement pour la technologie, alors que les dirigeants sont confrontés à la réalité de sa mise en œuvre, à une pénurie constante de compétences techniques et aux limites de la technologie actuelle. Malgré ces défis, la majorité des dirigeants affirment qu’ils augmenteront leurs investissements dans la technologie de l’IA dans les années à venir.

Les dernières connaissances en matière de technologies émergentes

L’IA dans la fabrication

Design & Make avec Autodesk

L’IA dans la fabrication : la clé d’usines plus intelligentes et plus efficaces

L’usine du futur est intuitive, intelligente et dotée de capteurs, tout cela grâce à l’IA dans la fabrication. Découvrez pourquoi c’est important pour les futures usines.

Fusion et ses partenaires font avancer le secteur

Blog Fusion

Comment Fusion et ses partenaires font avancer l’industrie

En s’associant aux leaders du secteur et en intégrant des solutions de fabrication avancées basées sur l’IA, Autodesk Fusion transforme la façon dont les produits sont conçus et fabriqués.

 

Kia Global Design explore l’IA générative

Design & Make avec Autodesk

Kia Global Design explore l’IA générative pour la conception automobile

Chez Kia Global Design, l’IA générative aide les concepteurs automobiles à imaginer et à innover plus rapidement, accélérant ainsi le processus de transformation d’une conception, du concept initial à la forme finale.

Solution de fabrication de l’IA Autodesk Fusion

Autodesk Fusion

Découvrez notre logiciel cloud de CAO, de FAO, d’IAO et de conception de cartes de circuits imprimés 3D pour la conception de produits.

Fusion pour la fabrication

Développez vos capacités de fabrication avancée.

Alias

Logiciel de design industriel pour la création d'esquisses, la modélisation conceptuelle, la modélisation de surface et la visualisation. Éditions disponibles : Alias Concept, Alias Surface, Alias Design et Alias AutoStudio.

Questions fréquemment posées sur l’IA dans la fabrication

Quelles sont les applications courantes de l’IA dans la fabrication ?

 L’IA peut être utilisée dans le développement de produits, la maintenance prédictive, le contrôle qualité, etc. Elle peut également être utilisée pour créer des jumeaux numériques d’entités physiques à des fins de test et d’amélioration.

Quels sont les répercussions de l’IA sur la fabrication et l’efficacité ?

L’IA peut améliorer la vitesse, la précision et le contrôle qualité dans la fabrication. Elle peut aussi conduire à la création d’usines entièrement autonomes gérées par des systèmes d’IA aux commandes des lignes de production robotisées.

Quels sont les cas pratiques d’utilisation de l’IA dans la fabrication ?

L’IA peut être utilisée pour la maintenance prévisionnelle, la surveillance des événements générés par la machine, et plus encore. Elle peut également contribuer à augmenter le chiffre d’affaires, à réduire les coûts de conversion et à améliorer le service à la clientèle et la qualité.

L’IA peut-elle prévoir les problèmes avant qu’ils ne se produisent ?

Oui, l’IA peut identifier et rectifier d’éventuelles défaillances de produits avant qu’elles ne se produisent.

Quelles sont les fonctionnalités basées sur l’IA actuellement disponibles dans Autodesk Fusion ?

Les fonctionnalités optimisées par Autodesk AI dans Autodesk Fusion incluent l’automatisation des dessins, AutoConstrain et Generative Design.

L’automatisation des dessins dans Autodesk Fusion rationalise la création de dessins de fabrication 2D en générant automatiquement des vues, des cotes et des annotations, ce qui permet de gagner du temps, de réduire les erreurs et d’accroître la précision de la conception à la production.

Contrainteauto dans Autodesk Fusion améliore l’efficacité de la conception en appliquant automatiquement les contraintes géométriques pertinentes pour assurer une plus grande précision et réduire les ajustements manuels. Cette fonctionnalité permet de rationaliser le processus d’esquisse, de renforcer la cohérence et d’accélérer les itérations de conception.

Generative Design dans Autodesk Fusion s’appuie sur des algorithmes basés sur l’IA pour explorer des solutions de conception optimisées, réduire l’utilisation de matériaux, améliorer les performances et accélérer l’innovation, tout en respectant les contraintes d’ingénierie et les exigences de fabrication.

Comment l’entreprise Autodesk veille-t-elle à l’utilisation responsable et éthique de l’IA et de l’apprentissage automatique ?

Certaines fonctionnalités d’Autodesk AI ne reposent pas sur l’apprentissage automatique et ne requièrent donc pas de données pour l’entraînement de modèles sous-jacents. D’autres fonctionnalités d’IA nécessitent des données d’entraînement. Autodesk puise alors dans différentes sources selon les fonctionnalités. Pour savoir si une fonctionnalité d’Autodesk AI repose sur l’apprentissage automatique et quelles sont les sources de données utilisées pour l’entraînement des modèles, consultez la fiche sur la transparence de l’IA de cette fonctionnalité, située dans la section IA responsable du Centre de confiance d’Autodesk. Remarque : d’autres fiches sur la transparence seront bientôt disponibles.

