Vous pouvez profiter de fonctionnalités similaires avec Robot Structural Analysis Professional, un logiciel qui vous permet de tester les effets des charges structurelles et de vérifier la conformité au code à l'aide d'outils de modélisation des données du bâtiment (BIM) avancés. Ce logiciel s'intègre aux workflows BIM et est uniquement disponible dans la collection Architecture, ingénierie et construction.

En savoir plus sur Robot Structural Analysis Professional (anglais)