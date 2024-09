Les projets personnalisés requièrent une relation étroite et de confiance entre les fournisseurs d’équipements, les clients et les partenaires externes tels que les intégrateurs de systèmes et les entreprises de construction. Mais des obstacles peuvent affecter votre relation client et vous empêcher de démarrer vos nouveaux projets sur de bonnes bases.

Ce rapport de Forrester Consulting décrit ces obstacles et inclut des recommandations pour aider les fournisseurs d’équipements. Téléchargez le rapport dès maintenant pour en savoir plus sur l’avis des fournisseurs et des clients et déterminer la façon dont vous allez faire évoluer la collaboration avec les parties prenantes.