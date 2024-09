FESTIVAL DE STRATFORD

Qu'il s'agisse d'une voiture, d'un chandelier ou de quoi que ce soit d'autre, tout passe par AutoCAD.

« J'utilise AutoCAD, car je peux passer facilement de plans de sol simples à des modèles 3D complexes dans le même dessin », explique M. Mestern. « À partir d'un seul dessin, je peux créer des plans 2D à découper sur une machine CNC et, en même temps, exporter un fichier 3D pour une imprimante ou un rendu pour un metteur en scène ou un décorateur. Je peux montrer au décorateur presque exactement ce que nous construisons, parce que nous interprétons son dessin et que nous appliquons nos propres contraintes au décor. Plus je peux communiquer clairement les informations avec le décorateur et avec les constructeurs, plus le résultat final sera remarquable. »