Rokion, dont le siège social est situé à Saskatoon, en Saskatchewan, au Canada, fabrique certains des véhicules électriques à batterie les plus avancés au monde pour des applications industrielles et minières lourdes. Ces camions utilitaires et d’équipage sont conçus pour prendre en charge les conditions d’exploitation minière les plus difficiles, gravir les rampes les plus abruptes et assurer un déplacement sûr dans toutes les parties de la mine, sans produire d’émissions de carbone.

Ce qui distingue les véhicules Rokion de la concurrence, c’est l’approche de l’entreprise en matière de conception et d’ingénierie. La plupart des constructeurs de véhicules électriques travaillent à l’envers : ils partent d’un véhicule diesel, éliminent le moteur et la transmission, puis ajoutent un moteur électrique et des batteries. Cette démarche pose de nombreux problèmes en termes de capacité des batteries, car l’architecture d’origine du véhicule n’a pas été conçue pour accueillir des batteries.

« Chez Rokion, nous concevons le véhicule de A à Z pour le rendre électrique », déclare Dave Cote, Responsable de l’ingénierie des applications dans la division R&D de Rokion. « Notre vision englobe tout : le châssis, le groupe motopropulseur, la structure de protection anti-renversement, etc. Au lieu d’essayer de convertir un diesel, nous avons commencé la conception sur une feuille blanche. Ainsi, nous avons réservé plus d’espace pour la capacité de la batterie et nous fournissons la puissance nécessaire pour entrer et sortir des mines lorsque la rampe d’accès est très raide. »