National Theatre de Londres | Témoignage client concernant AutoCAD | Autodesk

Le décor est l'élément crucial donnant vie à un spectacle, et sa conception (bonne ou mauvaise) est souvent la première et dernière impression que retiendra le public. Il peut avoir un effet magique, comme si de la poussière de fée était répandue et que tout d'un coup, vous n'étiez plus assis dans votre siège à Broadway ou dans le West End, ni dans la salle des fêtes de votre lycée. Au lieu de cela, vous êtes transporté à Vérone au temps de Roméo et Juliette, aux côtés d'Alexander Hamilton en 1776 ou dans le Pays imaginaire de Peter Pan.

Oli Cooper, dessinateur de projets au National Theatre, de Londres, est chargé de vous y emmener.