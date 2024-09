Munden Fry Landscape Associates | Témoignage client AutoCAD | Autodesk

Le processus de construction, par exemple, montre le rôle déterminant d'AutoCAD dans ce projet. « Lorsque nous avons voulu mettre en œuvre la vision de MFLA, la conception imposait des géométries très complexes pour la construction des zones de bancs et des jardinières », déclare Adam Grove, directeur de la conception de l'atelier de fabrication CW Keller & Associates. « Les paramètres de conception de l'espace exigeaient une extrême précision. Or, c'est là qu'AutoCAD se démarque particulièrement. Les architectes ont pu transférer les fichiers de dessin dans le cadre du processus de révision, ce qui a facilité les allers-retours et la coordination de notre travail. »

James Munden a mis l'accent sur l'importance de connaître l'état d'avancement de chaque phase en temps réel dans un projet aussi complexe. Il a expliqué que MFLA commence par des esquisses avant de passer à des modèles. Le réel défi réside dans la transcription des informations et la coordination entre les différentes disciplines, notamment les architectes, les ingénieurs civils, les ingénieurs structure et l'équipe de fabrication. AutoCAD s'avère essentiel pour garantir la précision requise et la collaboration, de la conception à la construction. « Personne ne sait ce que la mise en œuvre de ces projets implique », déclare Marta Fry. « AutoCAD nous permet d'élaborer des couches qui sont "visuellement enfouies", telles que le système d'évacuation et le réseau électrique, de façon rigoureuse et très précise. Nous pouvons non seulement établir des liaisons, mais également apporter des modifications et en réaliser le suivi de manière efficace. Le niveau de précision ainsi assuré change complètement la donne. »