Cependant, malgré l’objet de ses premières réalisations et le passé de ses créateurs, le but ultime d’Hack Rod n’est pas de devenir une entreprise automobile. « Nous cherchons à créer une entreprise de fabrication qui permette à chacun, PME, artisan, garagiste ou concepteur de logements d’imaginer, de dessiner et de construire ce qu’il veut, et non ce qui lui est dicté par de grands groupes de production de masse quel que soit son secteur d’activité », déclare Mouse Mc Coy. Pour son associé Felix Holst la chose est entendue : «une révolution industrielle est en marche ».