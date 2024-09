Pour la réalisation de son précédent projet de grande envergure pour le groupe PNC Financial Services, BuroHappold Engineering (en collaboration avec le cabinet d'architectes Gensler) a étudié comment concevoir la tour la plus écologique au monde. Lorsque l'entreprise a remporté l'appel d'offres pour la construction du mythique Dôme du Millénaire à Londres, elle s'est demandé comment créer la plus grande structure souple en forme de dôme au monde. Les membres de l'équipe de BuroHappold se sont en permanence posé des questions hautement techniques et sont allés au bout de leurs limites afin de mettre en place de nouvelles stratégies capables de fournir les solutions adaptées à ces nouveaux défis.

Quand l'entreprise a été chargée de construire le nouveau centre de recherche d'ingénierie pour l'école d'ingénieur de l'université Brown (conçu par les architectes de KieranTimberlake), elle s'est tournée vers de nouvelles technologies et stratégies de réalisation de projet. Ce bâtiment de 7 500 mètres carrés était le premier projet pour lequel BuroHappold et Brown ont utilisé la livraison de projet intégrée. L'entreprise a choisi d'utiliser BIM 360 Design et BIM 360 afin de travailler efficacement avec des équipes internes et externes.

L'American Institute of Architects (AIA) définit la livraison de projet intégrée comme une méthode de réalisation qui réunit les acteurs, les systèmes, les structures des entreprises et les méthodes au sein d'un processus capable de mettre en avant les talents et les opinions de tous les participants. L'objectif vise à optimiser les résultats du projet, à offrir une meilleure valeur ajoutée au maître d'ouvrage, à réduire le gaspillage et à gagner en efficacité dans toutes les phases de conception, de fabrication et de construction. Paul McGilly, responsable BIM pour la côte est des États-Unis, résume plus simplement cette proposition : "Il s'agit de réunir les différentes équipes d'un projet afin qu'elles travaillent comme une seule entité. Chaque membre du projet partage ses connaissances et ses capacités afin d'assurer une réalisation plus rapide et plus économique du projet."