Utilisation de ReCap Pro pour capturer avec précision tous les environnements et visualiser les projets : découvrez, à travers le projet de rénovation du centre hospitalier d’Aiguilles et d’Embrun situé à 1475 mètres (le plus haut de France), comment la société ATFF s’est appuyée sur ReCap Pro pour capturer avec précision le site et créer un nuage de points pour l’intégrer à un projet BIM.