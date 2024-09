Advantic gagne également la confiance de ses clients grâce à la résistance et aux performances de ses matériaux composites, qui durent bien plus longtemps que les matériaux traditionnels. « Nous pouvons proposer des résistances comparables à celles offertes par les matériaux à base de béton, mais avec des poids 50, 60 voire 75 pour cent inférieurs », explique Brad Doudican. « Un béton incroyablement léger représente une véritable opportunité dans le secteur de la construction, car une grande partie des coûts de construction n'est pas associée au matériau lui-même, mais au déplacement de ce matériau sur le site de construction et à son assemblage. »

Les polymères coulés sont les dernières alternatives au béton proposées par Advantic et peuvent souvent être manipulés sans l'aide d'équipements élévateurs coûteux et dangereux. Advantic développe également des formulations de béton brevetées à base de polymères qui sont plus lourdes que les polymères coulés pour renforcer les tranchées et les installations d'eau, de gaz et d'électricité, car elles ne sont pas sujettes à la corrosion alcaline et ne présentent pas de problèmes de perméabilité. « En offrant des alternatives au béton et à l'acier, ces matériaux composites étendent vraiment la gamme d'outils à disposition des entrepreneurs et des ingénieurs », explique Jeff Nielsen.

Brad Doudican confirme, en faisant remarquer que les constructeurs peuvent toujours avoir une certaine appréhension en découvrant les matériaux d'Advantic pour la première fois. « Cependant, quand un monteur de coffrages en acier vous dit "Ce matériau est incroyable, on pouvait le porter sur l'épaule !" ou "Nous avons fait l'installation 3, 5, 10 fois plus rapidement qu'avec des matériaux conventionnels", vous savez que vous êtes sur la bonne voie », explique-t-il.

Une voie caractérisée par un enthousiasme pour les nouveaux matériaux, un aspect remarquable dans un secteur aussi conservateur. « Ce qui est vraiment intéressant dans la façon dont nous transformons le secteur de la construction avec les composites, c'est de voir la vitesse à laquelle les gens en comprennent l'intérêt, des gens pourtant habitués à leur ensemble d'outils traditionnels, tels que l'acier, les éléments de maçonnerie en béton et le bois », explique Jeff Nielsen. « Le fait que les autres reconnaissent les avantages de ces matériaux si rapidement est très gratifiant. »