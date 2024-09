Savez-vous collaborer efficacement avec Revit et Plant 3D sur le cloud ?

Une collaboration efficace est essentielle lorsque l'on utilise des outils différents pour chaque discipline. Autodesk BIM Collaborate Pro aide les équipes qui sont susceptibles de travailler à distance et qui utilisent des outils de conception différents à coordonner leur travail de conception, d’études et de synthèse plus facilement et plus efficacement.

Dans ce webinaire, nous relèverons le défi de combiner Revit pour la conception architecturale, structurelle et MEP en association avec Plant 3D pour la conception de la tuyauterie industrielle. Nous partagerons des workflows spécifiques utilisant Autodesk Construction Cloud qui répondent à la fois à des besoins de partage simples (pour les consultants et les propriétaires par exemple) et à des besoins de conception contrôlée et coordonnée en co-conception.

Ce webinaire à la demande vous permettra de découvrir comment :