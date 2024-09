À partir du 7 mai 2020, Autodesk proposera de nouveaux plans d'abonnement basés sur les utilisateurs et abandonnera les plans basés sur les numéros de série. Comme les plans de la plupart des fournisseurs SaaS, ils sont conçus pour les utilisateurs nommés et proposent diverses fonctionnalités de gestion, de support et de création de rapports pour les entreprises de toute taille.

Parmi leurs préoccupations, les clients citent souvent le temps et les ressources nécessaires pour gérer divers types de déploiements. Ces nouveaux plans pour utilisateurs nommés offrent plusieurs avantages :

Optimisation des coûts de licence grâce à la visibilité accrue sur les données d'utilisation

Élimination des tâches de gestion de vos serveurs de licence et de suivi des numéros de série anonymes

Tous vos employés bénéficient d’un accès dédié lorsqu’ils en ont besoin, qu’ils travaillent chez eux ou au bureau, et peuvent utiliser les licences sans temps d’arrêt.

Assistance et contenu d'apprentissage personnalisés pour les employés, basés sur des informations pertinentes

Ces nouveaux plans pour utilisateurs nommés remplaceront les plans basés sur les numéros de série :