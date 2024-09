Modélisation des réseaux d’égouts pluviaux, sanitaires et des systèmes de prévention des inondations

Les ingénieurs, les urbanistes, les responsables de projet et les consultants spécialisés en eaux usées et en eaux pluviales utilisent InfoWorks ICM pour relever les enjeux résultant de l’évolution constante des réglementations, des niveaux de service, des besoins des clients, de l’environnement et des opérations. En créant des modèles précis et globaux, il est possible de prévoir comment un système réagira dans différents scénarios afin de mieux répondre aux besoins des communautés et d’améliorer la planification. Toutes ces tâches peuvent être réalisées à l’aide d’une solution collaborative reconnue par le secteur.