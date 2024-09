Quand nous entendons parler de transformation numérique et d’opérations d’usines intelligentes, nous pensons souvent à l’automatisation. L’automatisation des tâches sans valeur ajoutée est un avantage indiscutable, mais le plus important, c’est que vos équipes pourraient en faire plus et travailler plus intelligemment. Découvrez tous les avantages des opérations d’usines intelligentes dans notre e-book Les six étapes de mise en œuvre d’une station d’épuration intelligente.