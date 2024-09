Tous à bord de la transformation numérique du rail

Pour répondre à la demande de demain, le secteur ferroviaire est poussé à évoluer toujours plus vite. Les défis sont multiples : réduire les émissions, désengorger le réseau routier, connecter les réseaux, diminuer les interruptions liées aux opérations de maintenance et améliorer la sécurité. Afin d’atteindre ces objectifs, les professionnels du rail doivent s’engager pleinement dans la transformation numérique. Pour y parvenir, ils ont besoin d’un accès simple et permanent aux données pertinentes pour assurer le bon fonctionnement de leurs équipements. La livraison numérique des projets et la collaboration cloud assurent une gestion cohérente des données, des équipements et des personnes. Elles donnent aux maîtres d’ouvrage la capacité de prendre de bonnes décisions en se fondant sur les données.