Passez au numérique. Accélérez la livraison de vos projets.

Les fournisseurs de services d’ingénierie font face à une complexité croissante des projets ferroviaires, avec de grandes quantités de données à gérer, des délais et des budgets serrés, doublés d’une pénurie de main-d’œuvre. Pour relever ces défis, les fournisseurs doivent adopter des workflows numériques.

Le BIM basé sur des modèles permet aux ingénieurs d’aller plus loin en simplifiant la livraison des modèles et des données entre les différentes équipes et phases du projet. Cette approche permet de réduire le temps nécessaire à la conception de chaque élément d’un système ferroviaire, mais aussi d’améliorer la coordination et la collaboration afin de réduire la durée de conception globale.