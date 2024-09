La livraison d’installations industrielles clés en main dans les délais et dans le respect du budget est une tâche ambitieuse. Gérer des projets complexes à l’aide de systèmes déconnectés et de données cloisonnées complique encore le processus, en entraînant une augmentation des coûts et des délais. Et si vous pouviez unifier les données de projet pour améliorer la collaboration et la rentabilité ?