Dans le cadre des projets d’usine, une collaboration inefficace entraîne des surcoûts, des retards, un manque d’espace et une incapacité à répondre à la demande. Vous souhaitez optimiser votre usine ? Commencez par la rendre plus agile. Nestlé a amélioré la production et l’efficacité de développement de plusieurs installations existantes, tout en réduisant les problèmes de prélancement de 60 %, grâce à des workflows d’usine numérique et à un environnement de données commun.