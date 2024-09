La modélisation d’usine intégrée associe la modélisation des données du bâtiment (le BIM) et la planification d’usine numérique pour créer une représentation numérique des installations et des équipements de production. Combinez la CAO 3D à des outils de gestion des données, de modélisation de bâtiments et de capture de la réalité pour optimiser votre processus et la conception de l’usine.